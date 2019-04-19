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Соцсети сравнили пение гимна Порошенко и Зеленским на "Олимпийском": фото и видео

пятница, 19 апреля 2019, 23:11
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Украинцев взволновало исполнение гимна кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

Соответствующие фото и видео пользователи публикуют в соцсетях.

Напомним, второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

Как сообщал "Апостроф", перед началом дебатов около НСК "Олимпийский" возникло большое столпотворение. Украинцы с флагами и песнями готовились послушать кандидатов. В сети разместили снимки, как проходила подготовка к мероприятию.

Также команда кандидата в президенты Петра Порошенко действительно запустила автоматический обзвон избирателей, в рамках которого робот голосом президента Украины призывал голосовать за него 21 апреля, однако члены команды не знают, откуда поступили базы данных с номерами.

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