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Все свелось к собачьим боям: что узнали украинцы из дебатов на "Олимпийском"

суббота, 20 апреля 2019, 02:29
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Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" стали хорошим шоу, однако предметного разговора у оппонентов не вышло.

Об этом "Апострофу" рассказал политэксперт Игорь Петренко.

"Проблемой этих дебатов является то, что все свелось к собачьим боям. Они друг друга пинали, говорили заученными штампами", – отметил он.

Петренко отметил, что кандидаты не говорили о "путях развития страны, о механизмах достижения целей, которые они ставят, о системообразующих элементах, о внешней политике".

"Это было классное шоу, в котором делались обвинения в адрес друг друга. Но содержательности не было вообще. Фактически эти дебаты показали, что они были не нужны. Никто ничего нового не услышал. Дискуссии между кандидатами не было – они лишь покусали немного друг друга и все", – резюмировал эксперт.

Подробнее о дебатах на НСК "Олимпийский" читайте в материале "Апострофа": Собачьи бои и классное шоу: что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского.

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