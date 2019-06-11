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Тимошенко сделала важное заявление о выборах в Раду

вторник, 11 июня 2019, 21:13
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21 июля украинцы будут выбирать не только парламент, но и нового премьер-министра.

Об этом заявила Юлия Тимошенко в прямом эфире на телеканале "Украина".

"Не коалиция будет выбирать премьера. Во главе каждой политической силы, которая идет в Верховную Раду стоит кандидатура премьер-министра. И будет тот премьер, которого изберет народ 21 июля. А парламент может только констатировать, что пришла та политическая сила, которую избрал народ и во главе стоит премьер-министр. Не в должностях делах - большие вызовы стоят перед страной и надо действовать немедленно", - отметила она.

Юлия Тимошенко также отметила, что после выборов ее политическая сила хочет создать в новой Верховной Раде коалицию действий.

"Наша команда наработала за 5 лет настоящую стратегию, как возрождать Украины и жизни людей, - Новый курс. Мы предлагаем сделать ее коалиционным соглашением. Она реально за очень короткий срок может дать людям результат. И мы взяли из нашей программы необходимые шаги. Если мы сможем войти в коалицию и совместно формировать правительство вместе с "слугой народа", то уже есть программа, по которой мы можем многое сделать за 100 дней, чтобы люди почувствовали изменения к лучшему", - заверила она.

В частности, по словам Тимошенко, речь идет об отмене коррупционных налогов и уменьшении давления на предпринимателей, наведении порядка на таможне (программа "Контрабанда, стоп!"), снижении тарифов и перерасчете пенсий.

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