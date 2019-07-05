Кандидат в Раду назвала героями боевиков ДНР-ЛНР: фото и реакция соцсети

Кандидат на выборах в Верховную Раду Оксана Гаврилюк, которая баллотируется по 217 округу в Киеве от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в своей предвыборной агитации назвала как бойцов ВСУ, так и боевиков незаконных вооруженных формирований "героями".

Фото соответствующего агитационного плаката опубликовал в Twitter пользователь под ником Vadsch.

"Захар, Моторола, Гиви это герои! 6 год войны!", – возмущается пользователь.

Стоит отметить, что Оксана Гаврилюк баллотировалась в Киевсовет в 2015 году как член политической партии "Право народа". Она предлагает установить мораторий на вопросы, которые "раскалывают Украину", хочет предоставить Донбассу автономный статус в составе Украины и дать амнистию боевикам.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд дал возможность выйти под залог заместителю директора Луганского ликеро-водочного завода "Луга-Нова" Дмитрию Держаку, которого называют спонсором боевиков.