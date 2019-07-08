RU  UA  EN

понедельник, 8 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.55
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

8 июля

18:30
На саммите Украина-ЕС подписали пять важных соглашений: главные моменты
18:25
Елена Зеленская выгуляла в Канаде стильный образ от украинских дизайнеров - в сети гордятся женой президента
18:10
Под Харьковом трагически погиб боец АТО: в сети волна скорби
18:03
Ветром срывало крыши: на Закарпатье пронесся ураган, появились фото и видео последствий
17:57
"Шахтер" одержал уверенную победу в товарищеском матче с сербами: видеообзор
17:55
Кандидат от "Слуги народа" опровергла громкий фейк и заявила об угрозах
17:30
Чьи деньги стоят за телеканалом NewsOne: генпрокурор назвал банк из России
17:16
"Мисс Украина" вышла замуж за миллиардера в Москве - там она держит ресторан и ведет собственное шоу
17:04
В Польше произошла ужасная трагедия с молодой российской спортсменкой
17:02
В ОПЗЖ обвинили Зеленского в срыве диалога о мире в сговоре с "партией войны"
17:00
Гороскоп на завтра: разочарования у Дев и недоразумения у Водолеев
16:59
Убийство 5-летнего мальчика под Киевом: в ГБР выдали печальную информацию
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кандидат от "Слуги народа" опровергла громкий фейк и заявила об угрозах

понедельник, 08 июля 2019, 17:55
переглянути новину українською

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова опровергла фейк, появившийся в некоторых СМИ, о том, что она сняла свою кандидатуру с парламентских выборов в Украине по собственной инициативе.

Соответствующий пост Коробкова разместила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она никаких заявлений не писала.

"Написать заявление минувшей датой я также не могу, а вчера (в воскресенье, 7 июля, - "Апостроф") на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным. Наоборот, я поддерживаю президента, поддерживаю его попытки изменить страну к лучшему, поддерживаю программу, с которой он шел на выборы, но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента", - отметила Коробкова.

Она добавила, что после ее принципиальной позиции в качестве эксперта относительно "ПриватБанка" "в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками", которые хотят ее дискредитировать.

"Далее началась самая главная борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-летнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически! Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защитить меня и мою семью!! Я обращаюсь к президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет президент!" - подытожила Коробкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Также ЦИК отменила регистрацию экс-главы АП беглого Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального пророссийского блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду.

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тень реванша, или нужен ли Полтавщине депутат экс-регионал

Бой олигархам и счастье нам: что обещают фавориты парламентских выборов

Сделаем их вместе, или снова нас? Кого "Слуга народа" выдвинула против Добкина-младшего

Зеленский против депутатов: кто победит в битве за досрочные выборы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: