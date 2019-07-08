Кандидат от "Слуги народа" опровергла громкий фейк и заявила об угрозах

Исполнительный директор Независимой ассоциации банков Елена Коробкова опровергла фейк, появившийся в некоторых СМИ, о том, что она сняла свою кандидатуру с парламентских выборов в Украине по собственной инициативе.

Соответствующий пост Коробкова разместила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она никаких заявлений не писала.

"Написать заявление минувшей датой я также не могу, а вчера (в воскресенье, 7 июля, - "Апостроф") на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным. Наоборот, я поддерживаю президента, поддерживаю его попытки изменить страну к лучшему, поддерживаю программу, с которой он шел на выборы, но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента", - отметила Коробкова.

Она добавила, что после ее принципиальной позиции в качестве эксперта относительно "ПриватБанка" "в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками", которые хотят ее дискредитировать.

"Далее началась самая главная борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-летнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически! Поэтому я обращаюсь ко всем с просьбой защитить меня и мою семью!! Я обращаюсь к президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет президент!" - подытожила Коробкова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом экс-заместителю генпрокурора Ренату Кузьмину, который баллотировался по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Также ЦИК отменила регистрацию экс-главы АП беглого Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального пророссийского блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов на досрочных выборах в Верховную Раду.

26 июня Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку номеров политических партий, под которыми они будут в избирательных бюллетенях.