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"Батькивщина" проголосовала в Раде за новый избирательный кодекс с открытыми списками

четверг, 11 июля 2019, 13:19
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Фракция "Батькивщина" проголосовала за проект Избирательного кодекса Украины (№3112-1).

Об этом сообщает сайт политической силы.

"Считаем, что это реальное изменение ситуации и реальный шанс, чтобы коррупция исчезла из избирательного процесса", - подчеркнул с парламентской трибуны во время обсуждения документа первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев.

Он также напомнил, что политическая сила Юлии Тимошенко настаивала, чтобы одним из первых пунктов коалиционного соглашения был пункт об открытых избирательных списках.

"Мы считали, что это ключевой момент, который изменит политическую систему государства. К сожалению, этот вопрос рассматривался долгих 5 лет. И первый пункт коалиционного соглашения наконец попал в сессионный зал", - подчеркнул Сергей Соболев.

Проект Избирательного кодекса Украины поддержали 230 народных депутатов.

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