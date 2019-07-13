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Выполнить решение суда и снизить тарифы сможет только "Батькивщина" - Тимошенко

суббота, 13 июля 2019, 19:40
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Каждый голос на досрочных парламентских выборах за "Батькивщину" - это голос за снижение тарифов, потому что никто другой не готов выполнять решение суда, который признал повышение цен на газ для населения незаконным.

Об этом лидер политсилы Юлия Тимошенко заявила в прямом эфире на телеканале NewsOne.

Отвечая на вопрос ведущего, как "Батькивщина" будет действовать после того, как президент отказался отменять решения правительства и снижать цену на тарифы до уровня 2016 года, она ответила: "Мы уже действуем. Мы добились решения суда о признании повышения цены незаконным. И теперь готовы и знаем, как его воплотить в жизнь".

Тимошенко выразила сожаление, что президент так и не воспользовался возможностью снизить цены своим решением, и подчеркнула, что остался единственный способ довести дело до конца – набирать голоса на выборах, формировать в новом парламенте коалицию действий и отменять незаконное подорожание решением нового правительства.

"Мы понимаем, что сделать это может только "Батькивщина", - подчеркнула Юлия Тимошенко и отметила, что за грабеж людей "должны обязательно ответить те, кто освящал противозаконные действия - Порошенко, Гройсман и Коболев".

При обсуждении вопроса в студии зрители могли ответить на вопрос "Что мешает власти снизить тарифы?". 38% выбрали ответ - "недостаток политической воли", 62% - "зависимость от олигархов".

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