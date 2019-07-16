Политолог призвал ОБСЕ и наблюдателей проследить за выборами на 107 округе в Лисичанске

ОБСЕ и международные наблюдатели должны обратить особое внимание на выборы и события перед голосованием на 107 округе в Лисичанске.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк, комментируя ход выборов в мажоритарных избирательных округах, передает From.UA.

Он добавил, что в целом обстановка достаточно спокойная, но в отдельных округах ситуация может выйти из под контроля.

"Уже с начала избирательной кампании, 107 округ отметился системными подкупами избирателей через массовую раздачу "мешков" с сахаром, которые один из кандидатов раздавал избирателям через специально созданную сетку", - заявил политолог.

"Второе беспокойство, это наличие клонов. В частности, лидеру избирательной гонки Сергею Рыбалке, создали трех имитированных конкурентов, однофамильцев, главная задача которых - размыть рейтинг", - добавляет Семенюк.

"Третье явление - массовый завоз спортивной внешности молодых людей-титушек, из соседних районов, в том числе - с временно оккупированных территорий", - считает эксперт,

Он добавил, что: "Согласно украинскому законодательству, результаты выборов должны быть установлены в любом случае. Но для того, чтобы обеспечить свободное волеизъявление в таких горячих избирательных точках, нужно особое внимание ОБСЕ, СМИ и правоохранительных органов".