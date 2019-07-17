Кошмарил застройщиков вместо работы в Раде: эксперт оценил шансы на переизбрание нардепа Левченко

Политтехнолог Владимир Макаровский считает основной задачей нардепа Юрия Левченко, который специализируется на акциях протеста на стройплощадках – не прекратить незаконное строительство по требованию жильцов, а заставить застройщика "решить вопрос".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, изначально идея бороться с застройщиками на стороне местных жителей – благородна и заслуживает поощрения. Но только в том случае, если борцы с застройщиками преследуют интересы громады, а не занимаются собственным обогащением и наполнением партийной кассы.

В качестве примера такой "псевдоборьбы" Макаровский назвал народного депутата от ВО "Свобода" Юрия Левченко и его однопартийца в Киевсовете Святослава Кутняка.

"Эти товарищи, наделенные мандатами, принимают проблемы людей, внимательно слушают пожелания и в прямом смысле начинают массированно "кошмарить" застройщиков. Подключаются СМИ, целеустремленный Левченко героически отстаивает права людей, воюет с застройщиком очередного ЖК на телекамеру, организовываются постановочные драки. Левченко с Кутняком становятся чуть ли не основным борцами за киевские парки, детские площадки, ясли и школы, строительство которых злые застройщики хотят проигнорировать", - пишет политтехнолог.

По словам Макаровского, во всех этих историях одинаковый исход: застройщик продолжает строить объект по ранее намеченному плану, шум в прессе затихает, а Левченко с Кутняком исчезают. Так происходит потому, что "активисты" требуют деньги с застройщиков, чтобы прекратить акции протеста. И на тех площадках, где это удается сделать, акции сворачиваются.

"За то, чтобы оставить в покое девелоперов и уладить "конфликт с обществом", они требуют 1,5-2% в квадратных метрах. Сопоставив это со стоимостью киевского жилья (а Левченко и Кутняк "специализируются", в основном, на крупных объектах в центре города), на каждом комплексе это выливается в колоссальные суммы - до 2 млн долларов за объект!", - отметил Макаровский.

Также в своем посте политтехнолог отмечает некоторые детали биографии Юрия Левченко. Так, в октябре 2017 года тот, пытаясь сорвать принятие законопроекта по мирному урегулированию ситуации в зоне АТО, бросил в сессионный зал дымовую шашку. В марте 2018 года во время очередной акции протеста пытался швырнуть в толпу людей "коктейль Молотова". Кроме того, напоминает эксперт, за всю каденцию народный депутат Левченко пропустил более половины пленарных заседаний, а невыполненными осталось более 2/3 предвыборных обещаний.

"История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса. Господин Левченко пытается пробиться в парламент все по тому же 223-му столичному округу. Ездит по встречам, раздает обещания, отчитывается о якобы проделанной работе... Нужен ли жителям Шевченковского района, который входит в 223-й округ, такой народный депутат? Который реальные результаты работы подменил скандалами и агрессивными выходками? Превративший активистскую деятельность в прибыльный бизнес? Не думаю, что Юрий Левченко сможет переизбраться...", - резюмирует Владимир Макаровский.

Как сообщалось, о рейдерском бизнесе Юрия Левченко писали СМИ. Киевские девелоперы на условиях анонимности рассказали о методах, которыми Левченко "борется" с незаконной застройкой, а также о "тарифах", которые представитель "Свободы" установил за прекращение протестных акций на стройплощадках.