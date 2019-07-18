Кандидат от "Слуги народа" на 142 округе согласился сотрудничать с ОПЗЖ - блогер

Блогер из Одессы Алексей Зотов обнародовал информацию о том, что кандидат по 142 округу Руслан Плохой намерен объединиться с Сергеем Димитриевым ради победы на выборах.

Речь идёт о компрометирующей переписке жены кандидата от ОПЗЖ Димитриева Кристины с местным блогером, которому она признаётся, что их штаб готов взаимодействовать со штабом Руслана Плохого, выдвинутого от партии "Слуга народа".

"Когда я это увидел, сказать, что... удивился – не сказать ничего. Я открыто поддерживаю Владимира Зеленского, ведь стране нужны перемены, но Руслан Плохой перешел все границы разумного", – написал Зотов.

"Перепискажены кандидата от ОПЗЖ Сергея Димитриева и Владимира Савицкого в "Слуге народа". Еще раз: ОПЗЖ объединился со "Слугой народа" на 142 округе. Я думал, что Плохое дно пробито, но снизу постучали", – заявил Зотов.

Примечательно, что жена кандидата Кристина Димитриева говорит о том, что их штаб даже согласен на то, чтоб в выборах выиграл Руслан Плохой, и это при том, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" и партия "Слуга народа" идеологически не совместимы.

Ранее была информация о том, что кандидат Руслан Плохой подготовил ряд судебных исков на СМИ, которые опубликовали сведения, угрожающие его политической деятельности.