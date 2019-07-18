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Кандидат в депутаты Безуглая рассказала о "сетке Костенко" на 217 округе в Киеве

четверг, 18 июля 2019, 17:21
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В Киеве выявили незаконную "сетку" подкупа избирателей в 217 округе.

Об этом заявила кандидат в народные депутаты в округе № 217 в Киеве Марьяна Безуглая, передает УНИАН.

"Мы собрали пресс-конференцию, чтобы донести до общества ситуацию, которая сложилась в 217-м округе из-за деятельности кандидата Людмилы Костенко от партии "Европейская солидарность". Наша цель – остановить массовый подкуп избирателей", - сказала Безуглая.

На прошлой неделе в интернете начали распространяться материалы о так называемой "сетке Костенко".

"Мы получили неопровержимые доказательства существования этой "сетки" в миллионы гривен… По нашему мнению, источником являются члены команды Костенко", - сообщила кандидат.

На пресс-конференции были продемонстрированы базы данных жителей Оболони, где четко прописано, кто отвечает за дом, указаны фамилии и номера телефонов, адреса людей, которые якобы считаются "сторонниками". Также были продемонстрированы записи телефонных разговоров с людьми из этой базы данных. В "сетке", отметила Безуглая, присутствует определенная иерархия, есть "старшие групп".

"Такие лица несут ответственность за связь с группами условных волонтеров, мобилизацию подопечных на различные мероприятия, например, встреча с мэром, который недавно приезжал агитировать в рабочее время. Распределение вознаграждений, отчетность перед источниками финансирования", - сказала она.

Как заявила Безуглая, "такие "сетки" отрабатывались на выборах Киевсовета, они работали на выборах президента".

"Одни и те же люди. Между ними распределены сферы влияния: дома, подъезды, детские площадки... Речь идет об одной и той же политсиле – "Блок Петра Порошенко", которая просто сменила вывеску – "Европейская солидарность", - сказала кандидат в депутаты.

Управляющий партнер Mitrax attorneys at law, адвокат Кирилл Фесик обратил внимание правоохранительных органов и общества на то, что в Киеве фактически действует "хорошо организованная преступная группировка, созданная с целью искажения результатов выборов".

"Группа работает в Киеве уже много лет. Она имеет четкую иерархию и отработанную технологию… Расследовать данные преступления крайне трудно. Но мы хотим приложить все усилия для того, чтобы установить этих лиц ", - заявил он.

По его словам, для реализации таких схем, о которых идет речь, необходимо значительное количество наличных средств, которые "не проходят через избирательные фонды, за которые никто не отчитывается".

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