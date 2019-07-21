Тимошенко высказалась о премьерстве и коалиции

Партия "Батькивщина" не претендует на какие-либо должности в исполнительной или законодательной власти, но готова помогать победившей на парламентских выборах команде.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ В НОВУЮ ВЕРХОВНУЮ РАДУ

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на пресс-конференции по итогам дня голосования в день парламентских выборов 21 июля.

"Мы не претендуем ни на какие должности", - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, войдет ли "Батькивщина" в парламентскую коалицию, Тимошенко сказала, что учитывая, что партия «Слуга народа» получила больше всего голосов на выборах, то и формирование коалиции находится полностью в руках президента Владимира Зеленского и его команды. При этом, по ее словам, "Батькивщина" готова войти в коалицию с партиями "Слуга народа" и "Голос".

Как сообщал "Апостроф", Зеленский после объявления предварительных результатов экзит-полов по выборам в Верховную Раду заявил, что его команде "можно расслабиться", однако не в отношении местных выборов.

Также у Зеленского сделали интересное заявление о коалиции.