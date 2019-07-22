Вакарчуку ответили на громкие обвинения по результатам выборов

В окружной избирательной комиссии 118-го округа во Львове ответили на обвинения партии "Голос" в фальсификациях на выборах.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на комментарий членов комиссии.

В комиссии подчеркнули, что не прерывали заседания.

"Мы объявили просто технический перерыв на обед, дальше сидим, ждем людей. Да, мы вернули протоколы на уточнение, люди переписали протоколы, доносят. Работаем в нормальном рабочем режиме", - заявил член ОИК.

Он отметил, что в помещении во время подсчета голосов всегда оставалось как минимум шесть человек – достаточно для наблюдения за подсчетом согласно законодательству.

"Мы как работали, так и работаем. Кто-то пошел в туалет, кто-то пошел перекурить, кто-то пошел поесть, но мы все, мы тут ходим, бродим в радиусе 15−20 метров. Все время в одном помещении хотя бы шесть человек есть", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее партия "Голос" заявила о фальсификации выборовна 118 избирательном округе во Львове, где ее представитель Галина Васильченко якобы проигрывает нардепу от БПП Богдану Дубневичу. По утверждениям партии, результаты экзит-пола, показывали победу Васильченко над Дубневичем с результатом 36,3% против 22,9%