У Зеленского сделали резонансное заявление по новым выборам

Следующие президентские выборы в Украине будут проходить в онлайн режиме.

Об этом заявил внештатный советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров в интервью изданию Liga.net.

"Точно на следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", - сказал он.

По его словам, проект, который обеспечит эту процедуру, первоначально будет использоваться для опросов украинцев.

"У нас уже сейчас есть проект TheVote. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны", - добавил Федоров.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского пообещали украинцам дешевую ипотеку и назвали сроки.

Также стало известно, во сколько украинцам обходится месяц работы Зеленского.