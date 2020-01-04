RU  UA  EN

суббота, 4 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.45
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

4 января

11:17
Новогодние "приключения" в Киеве: пьяная сотрудница полиции с мужем напала на патрульных
11:16
На Волыни страшной смертью погибла курсантка университета МВД
10:38
Сети позабавила выдача боевикам по обмену известного "бандеровца": фото
10:37
Под Житомиром вычислили малолетнего живодера, пытавшего животное: фото и видео
10:04
47-летняя Кэмерон Диас сообщила о рождении своего первого ребенка
09:30
Польша и Израиль высказались по поводу Бандеры: в чем суть их претензии
08:59
В Украине заработали новые правила парковки и штрафы: что нужно знать
07:59
Наблюдал министр МВД: украинец раскрыл шокирующие детали пыток в ФСБ
07:00
Рождественское печенье с цукатами и орехами: вкусный и пошаговый рецепт к празднику
06:30
Гороскоп на 4 января: Тельцам нельзя спешить, а Овны привлекут внимание противоположного пола
06:26
Морозы усиливаются: синоптики дали прогноз на выходные
05:19
Когда украинцы будут отдыхать в 2020 году: календарь выходных и праздников
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Глава ЦИК сделал неожиданное заявление о введении интернет-голосования

суббота, 04 января 2020, 11:53
переглянути новину українською

В ближайшие годы украинцы не будут голосовать на выборах онлайн с помощью Интернета.

Об этом рассказал председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Левый берег".

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосования в интернете. Так, во время интернет-голосования невозможно (по крайней мере я не понимаю, как это сделать) обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор. А это - международный стандарт выборов.

На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных к ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий ", - сказал Диденко.

Напомним, что недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, что через 5 лет украинцы смогут голосовать электронно, с помощью смартфонов и компьютеров.

"Я сам себе пообещал, и президенту, что мы это сможем делать на следующих президентских выборах. Это очень амбициозная цель, но я думаю, мы сможем на следующих президентских выборах так голосовать", - сказал министр.

Как информировал "Апостроф" ранее, 19 декабря на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, в котором учтены поправки президента Владимира Зеленского.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Досрочные выборы в Верховную Раду были лишены смысла - Ольга Айвазовская

Петя против всех: виноваты ли Аваков, Гройсман и даже Шарий в крахе Порошенко

"Сценарий ЗЭН": Путин получил в Украине то, что желал, но Зеленский может все исправить

Выборы по правилам и без: главные скандалы на мажоритарных округах

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: