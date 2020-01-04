Глава ЦИК сделал неожиданное заявление о введении интернет-голосования

В ближайшие годы украинцы не будут голосовать на выборах онлайн с помощью Интернета.

Об этом рассказал председатель ЦИК Олег Диденко, сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Левый берег".

"Если говорить именно об интернет-голосовании, по моему субъективному мнению, по состоянию на сейчас преждевременно говорить о введении его в Украине. Все-таки у нас пока недостаточно подготовлена техническая база, и, пожалуй, уровень развития общества еще недостаточен, чтобы вводить голосования в интернете. Так, во время интернет-голосования невозможно (по крайней мере я не понимаю, как это сделать) обеспечить принцип секретности голосования, чтобы избиратель никому не демонстрировал свой выбор. А это - международный стандарт выборов.

На современном этапе для Украины было бы актуально ввести онлайн-сервисы на выборах, можно говорить о применении технических средств для автоматической обработки бюллетеней или машин для голосования, средств автоматической идентификации избирателей на участках и внедрение работы Государственного реестра избирателей в онлайн-режиме, ввод данных к ИАС "Выборы" на уровне участковых избирательных комиссий ", - сказал Диденко.

Напомним, что недавно министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил о том, что через 5 лет украинцы смогут голосовать электронно, с помощью смартфонов и компьютеров.

"Я сам себе пообещал, и президенту, что мы это сможем делать на следующих президентских выборах. Это очень амбициозная цель, но я думаю, мы сможем на следующих президентских выборах так голосовать", - сказал министр.

Как информировал "Апостроф" ранее, 19 декабря на пленарном заседании Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, в котором учтены поправки президента Владимира Зеленского.