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Срывали встречу с кандидатом: активисты рассказали о скандале с представителями "ЕС" в Панютинском ВРЗ

вторник, 10 марта 2020, 15:59
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Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали со встречи кандидата в депутаты по округу №179 Юлии Светличной с коллективом лиц, которых связывают с партией "Европейская солидарность", причиной тому послужило их поведение в ходе встречи.

Об этом с места событий сообщил корреспондент "Восточного дозора", передают "Украинские новости".

Активисты посчитали, что в Харьковской области 10 марта был зафиксирован факт грубого нарушения избирательного законодательства.

"Как сообщает с места событий корреспондент "Восточного дозора", представители партии "Европейская солидарность" пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по 179 округу Юлии Светличной с коллективом Панютинского вагоноремонтного завода. В ответ на это коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, после чего работники выдворили их с территории Панютинского ВРЗ", – написал "Восточный дозор".

На фотографиях издания, видно, как одна из присутствующих на встрече показывает средний палец фотографу, который к ней подошел. Она назвалась журналисткой, но отказалась показывать удостоверение другим участникам встречи.

Как сообщил "Восточный дозор", на фото Наталья Ефименко, которая ранее у себя в Facebookпубликовала совместные фото с кандидатом от "Европейской солидарности" в округе №179 Викторией Пташник.

Следует отметить, что с начала избирательной кампании наблюдатели фиксировали нарушение избирательного законодательства в округе №179, в том числе регистрацию кандидатов-клонов и распространение печатной агитации, очерняющей одного из кандидатов.

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