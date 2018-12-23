У Трампа подметили замашки, которые угрожают всему миру

Громкая отставка министра обороны США Джеймса Мэттиса может быть связана с разногласиями с политикой президента Дональда Трампа, в частности, с заявлением о выводе войск из Сирии.

Об этом "Апострофу" рассказал профессор Института международных отношений КНУ им. Т. Шевченко Сергей Галака.

"Разногласия между Трампом и Мэттисом были давно, так как основной идеей Трампа было вернуть войска домой, сосредоточиться на американских проблемах. Мол, мы не должны воевать за весь мир, решать все проблемы; пусть союзники сами приложат усилия и платят. А Мэттис отстаивал позицию сохранения союзнических отношений, более системный подход к решению проблем. Поскольку он имел опыт участия в военных действиях на Ближнем Востоке и понимал, о чем идет речь", – отмечает Галака.

Эксперт считает, что с точки зрения Мэттиса, Трамп "перешел красную черту" неожиданным решением о полном выводе войск из Сирии и частичном из Афганистана.

"Мэттис написал Трампу письмо об отставке и сделал это демонстративно: он мог просто тихо уйти в отставку... Трамп продвигает версию, что Мэттис - хороший специалист и министр, который много сделал, но в феврале уходит на пенсию. Мэттис в письме четко подчеркнул, что он желает президенту найти на эту должность человека, взгляды которого будут согласовываться со взглядами Трампа. То есть он прямо говорит, что не согласен с этой политикой", – подчеркивает профессор.

По его словам, политика Трампа может грозить всей мировой архитектуре безопасности.

"Трамп делает ставку на собственный "ядерный" электорат: у него было предвыборное обещание вывести войска из Средней Азии и Ближнего Востока - "вернуть ребят домой". Пусть союзники несут свою ношу ответственности, платят за собственную безопасность. Это отказ от координации действий на международной арене... Такой унилатералистский подход характерен для консервативных республиканцев, но у Трампа он уже гипертрофированный и ведет к деструктивным последствиям в мировой архитектуре безопасности, которая очень выгодна для США, потому что приносит политические и материальные выгоды", – считает эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале: Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США.