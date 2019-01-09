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Ситуация на Азовском море: генерал назвал беспроигрышный для Украины вариант

среда, 09 января 2019, 12:08

Украине необходимо при поддержке своих западных союзников продолжать попытки прохода военных кораблей через Керченский пролив.

Об этом в блиц-интервью для "UAportal" рассказал генерал Игорь Романенко.

"Тут есть два варианта. Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выбрыки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда. Честно говоря, именно так и было, и косвенно Путин подтвердил это на итоговой пресс-конференции. Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России", – отметил генерал.

По его словам, новые попытки прохода необходимо осуществлять с установкой видео и аудиосредств контроля, и транслировать все переговоры с российскими структурами, начиная с выхода из Одессы.

"При таком подходе Россия оказывается в достаточно сложной ситуации. С точки зрения военно-политической это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море – не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами", – подчеркивает Романенко.

Освобождение уже захваченных украинских моряков является отдельной темой.

"Что касается освобождения украинских моряков, то на Россию буду давить политически, дипломатически, будут суды, и затем, быстро или медленно, но будут приниматься решения. Плюс будет оказываться санкционное давление", – также добавил генерал.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России из-за захвата украинских моряков в Азовском море.

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