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Будет много крови: в Украине ответили на угрозы россиян

среда, 16 января 2019, 17:28

Угрозы ряда российских политиков "уничтожить армию Украины за считанные минуты" не имеют под собой никаких оснований и являются исключительно пропагандистскими.

Об этом заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, передает пресс-служба Генштаба в Facebook.

Соответствующее заявление он сделал во время заседания Военного комитета НАТО в Брюсселе во вторник, 15 января.

"Нет смысла реагировать на такие утверждения, которые имеют чисто пропагандистскую направленность. Если бы они (РФ) могли решить проблему Украины, как они ее видят, они бы это сделали. Они уже попробовали в 14-м году и поняли, что не все так просто. Те события продемонстрировали устойчивость общества и напомнили, что в Украине есть большой исторический опыт борьбы с иноземными захватчиками. События 14-го года, а также повышение возможностей Вооруженных сил в 15-18-годах, которые мы продолжаем наращивать и в текущем году, является, наверное, самым убедительным фактором для сдерживания российской агрессии", - заявил он.

"В Кремле понимают - любое развитие вооруженной агрессии против Украины могло бы привести к большой крови, которая вряд ли нужна самому российскому обществу", - уверен Муженко.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в российских СМИ предложили "план" по уничтожению США, который предусматривает разворот течения Гольфстрим.

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