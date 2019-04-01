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У Путина цинично ответили Зеленскому по поводу Крыма и Донбасса

понедельник, 01 апреля 2019, 15:02

В Кремле отреагировали на заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского относительно выплаты Украине компенсаций за экономические потери вследствие оккупации Россией Крыма и части Донбасса.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о подобного рода выплатах Украине "не может быть речи", передает "Интерфакс".

"Не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса (террористические формирования ЛДНР, - "Апостроф") отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины", - сказал Песков.

Он отметил, что Россия вообще не планирует обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине.

"Что касается упоминания Крыма в этом контексте, то мы считаем его недопустимым. Это тема, которая вообще не подлежит обсуждению. Эта тема закрыта раз и навсегда", - добавил пресс-секретарь.

Также спикер российского президента отказался комментировать промежуточные результаты подсчета голосов избирателей по итогам первого тура президентских выборов в Украине.

"Пока выборы не закончились, пока не состоялся второй тур и не выявился победитель в выборах, пока говорить считаем преждевременно", - сказал Песков.

Напомним, в ночь на 1 апреля Владимир Зеленский на брифинге заявил, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным потребует у него возвращений всех оккупированных украинских территорий, а также компенсаций за ущерб, нанесенный Украине и этим регионам.

Как сообщал "Апостроф", согласно последним данным ЦИК Зеленский лидирует в первом туре выборов, значительно опережая Петра Порошенко.

За ходом голосования следите в онлайн трансляции на "Апострофе".

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