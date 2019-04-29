Порошенко резко ответил на идею Путина о совместном гражданстве

Украинское правительство и Верховная Рада не поддержат идею о введении совместного гражданства РФ и Украины, предложенную президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита во Львов, передает "5 канал".

По его мнению, также в парламенте не будет поддержана и инициатива по упрощению выдачи украинского гражданства россиянам, которые переезжают в Украину по политическим мотивам.

По его мнению, любая подобная инициатива Путина или кого-либо из руководства РФ, направлена на частичное возрождение СССР, и Украина в этом участвовать не будет.

"Мы не позволим развернуть курс Украины обратно в Советский Союз или в Российскую империю. Украина является европейской нацией, и Украина является европейским государством ... Никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Они его будут просить, все 140 млн, потому что у нас лучше", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от введения общего гражданства между Россией и Украиной и россияне и украинцы "только выиграют".