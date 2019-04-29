RU   UA   EN  

понедельник, 29 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

29 апреля

19:47
Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото
19:41
Украина опозорилась во втором матче на чемпионате мира
19:38
В Киеве пожарные спасли из огня десятки кошек: опубликовано фото
19:22
Фаворита Евровидения-2019 подловили на жульничестве: что ему грозит
19:10
В Европе в аварии погиб известный дизайнер одежды
19:01
Ужас: появились фото крупного града со снегом под Черниговом
18:58
Порошенко резко ответил на идею Путина о совместном гражданстве
18:52
В России фанаты устроили кровавую бойню: опубликовано фото
18:32
Президент Еврокомиссии сделал заявление о сходстве Порошенко и Зеленского
18:31
Общество прогнило: в сети спорят из-за видео опасного ЧП в метро Киева
18:24
Подарок на Пасху: появились обнадеживающие данные о ситуации на Донбассе
18:05
Украина увеличила расходы на армию: сколько потрачено на военные нужды
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Порошенко резко ответил на идею Путина о совместном гражданстве

понедельник, 29 апреля 2019, 18:58
переглянути новину українською

Украинское правительство и Верховная Рада не поддержат идею о введении совместного гражданства РФ и Украины, предложенную президентом России Владимиром Путиным.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе визита во Львов, передает "5 канал".

По его мнению, также в парламенте не будет поддержана и инициатива по упрощению выдачи украинского гражданства россиянам, которые переезжают в Украину по политическим мотивам.

По его мнению, любая подобная инициатива Путина или кого-либо из руководства РФ, направлена на частичное возрождение СССР, и Украина в этом участвовать не будет.

"Мы не позволим развернуть курс Украины обратно в Советский Союз или в Российскую империю. Украина является европейской нацией, и Украина является европейским государством ... Никогда больше не вернемся в Россию. И мы не будем воспринимать, что кто-то россиянам сейчас будет предоставлять святое украинское гражданство. Они его будут просить, все 140 млн, потому что у нас лучше", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что от введения общего гражданства между Россией и Украиной и россияне и украинцы "только выиграют".

Новости

29 апреля

19:47
Боевиков ДНР уличили в плагиате: опубликовано фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Как в городах Украины праздновали Воскресение Хрестово

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Важно для Зеленского: что было не так с внешней политикой Порошенко

Зеленский и Порошенко в Париже: фото, видео и все подробности

Послать Украину подальше: что Россия ждет от второго тура выборов

Мир или хаос: семь важных пунктов внешней политики Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: