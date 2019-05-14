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В Киеве приземлился спецборт из США: что известно

вторник, 14 мая 2019, 17:50
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В Киеве приземлился американский самолет CASA CN-235 без каких-либо опознавательных знаков, аналогичные рейсы используют Силы специальных операций США.

Об этом сообщила военно-политическая группа "Спецназ Украины" на странице в Facebook.

В группе предположили, что на борту находятся сотрудники американских спецслужб, которые должны обеспечить меры безопасности перед визитом государственного секретаря США Майка Помпео в Киев.

"В Киев прилетел самолет CASA CN-235 без опознавательных знаков, которые используют ССО США. Скорее всего будет осуществляться подготовка к визиту госсекретаря Майка Помпео", - отмечается в посте.

Пользователи Facebook пошутили, что Помпео прилетит на инаугурацию новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, дата которой еще не определена, или же американские спецагенты планируют кого-то забрать.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани не приедет в Украину на встречу с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским "из-за врагов Трампа" в окружении украинского лидера.

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