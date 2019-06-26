Будешь бежать до Гааги: украинский нардеп сцепился в ПАСЕ с главой делегации РФ

В среду, 26 июня, нардеп от фракции БПП Алексей Гончаренко сцепился с главой российской делегации ПетромТолстым в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая приняла скандальное решение о возвращении РФ всех прав в организации.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, Гончаренко выступил с резким заявлением в интервью российским изданиям, отметив, что тем, кто поддержал решение ПАСЕ по РФ, будет стыдно.

"Потому что вы (Россия, - "Апостроф") без крови не можете. У вас такой президент. Он хочет проливать кровь, он хочет убивать! Вы знаете, что он убивает наших детей?" - сказал нардеп.

После его слов в разговор вмешался Толстой, он пытался успокоить Гончаренко.

"Твою протянутую руку, руку негодяя, мы знаем. В ней газ "Новичок", и шпиль Солсбери, и ракеты "Бук", и все остальное… Какой круглый стол? Ты будешь сидеть на скамье подсудимых вместе с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным, - "Апостроф"). Беги отсюда, позор тебе. Будешь бежать, добежишь до Гааги! Ты будешь в Гааге, негодяй и подонок! Вместе с Путиным!" – подчеркнул украинский нардеп.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что член комитета по регламенту ПАСЕ Петра де Суттер утверждает, что решение ПАСЕ изменить регламент и пригласить российских представителей вернуться в ассамблею - это шаг, приближающий к выходу из тупиковой ситуации.

25 июня председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье заявила, что необходимое большинство в организации оспорило возвращение в ее состав Российской Федерации без ограничений права голоса.

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