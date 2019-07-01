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Называть вещи своими именами: Зеленскому дали совет по переговорам с Путиным

понедельник, 01 июля 2019, 21:24
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому предстоят встречи с главой России Владимиром Путиным в ходе которых ему стоит последовательно делать акцент на жесткой позиции по отношению к агрессии РФ.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог Михаил Басараб.

"Зеленскому не удастся избежать встреч с президентом России Владимиром Путиным. Особенно - в рамках переговоров с участием наших западных партнеров, в рамках заседаний нормандского формата. Я не сказал бы, что разговор Зеленского с Путиным с глазу на глаз обязательно будет трагедией. Вопрос в том, о чем с Путиным разговаривать. Самоизоляция не поможет. Президент Украины должен просто называть вещи своими именами - Россия в нарушение норм международного права осуществила акт вооруженной агрессии в отношении Украины, оккупировала часть территории, захватывает украинских граждан и наносит огромный ущерб по факту оккупации и боевыми действиями. Поэтому встречи нужны, чтобы последовательно и неуклонно делать акцент на жесткой позиции Украины", – считает Басараб.

По его словам, отношения между Зеленским и Путиным имеют вторичное значение.

"Вот какой должна быть позиция президента Украины. Как бы Путин не относился к Зеленскому, он сегодня является президентом Украины. И отношение (Путина) имеет вторичное значение. Значение имеет лишь то, насколько готов президент Украины жестко доносить украинскую позицию в присутствии Путина. Российские коллаборационисты пять лет рассказывают, что Украина будет вынуждена идти на уступки России. Но путь уступок России имеет один финал - физическое уничтожение украинцев и ликвидация украинской государственности. Все разговоры об уступках, о внедрении Минских договоренностей - это ничто иное, как широкое поле для политических маневров очень опытных геополитических авантюристов из Кремля", – уверен политолог.

Что касается переговоров с западными партнерами, то тут позиция Украины также должна быть бескомпромиссной.

"Обращение украинского президента к западным партнерам должно быть сформулировано следующим образом: Россия совершила агрессию, оккупировала часть наших территорий. Любое государство, которое признает верховенство права и свою приверженность демократическим идеалам, должно действовать в отношении агрессора и оккупанта так, как велит международное право. А если Россия его нарушает, она должна подвергаться тотальным и безусловным санкциям. Любые компромиссы за счет Украины неприемлемы", – резюмировал Басараб.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Если Зеленский пойдет на уступки по Донбассу, финал будет один.

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