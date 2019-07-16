Яценюк встретился с послом США Уильямом Тейлором: о чем говорили

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк встретился с послом США и руководителем американского посольства в Украине Уильямом Тейлором.

Об этом говорится на сайте "Народного фронта".

"Соединенные Штаты всегда оставались нашим надежным партнером, несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена. Верю, что эта поддержка будет продолжаться", - подчеркнул Яценюк после встречи.

"Нас связывает много лет сотрудничества. Желаю Уильяму успеха в выполнении его особой и важной нынешней дипломатической миссии", - написал лидер НФ.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты всегда оставались надежным партнером Украины, "несмотря на любые вызовы и сложные и смутные времена".

"Верю, что эта поддержка будет продолжаться. Ценю желание и готовность Посла Тейлора сделать все возможное для этого ... Приоритеты - неизменны. Шаг за шагом продолжим совместную работу", - написал Арсений Яценюк.