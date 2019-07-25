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Кремль угрожает Украине из-за задержания российского танкера: фото и данные про экипаж

четверг, 25 июля 2019, 16:11
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Министерство иностранных дел Российской Федерации приступило к выяснению обстоятельств задержания украинскими спецслужбами танкера NEYMA и обещает "принять адекватные меры" против Украины.

Об этом сообщило пропагандистское издание RT.

"Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В то же время отдельные российские ресурсы сообщили, что танкер NEYMA остается под арестом, а его экипаж якобы "в безопасности и отправляется домой". Однако эти сведения опровергло посольство РФ в Киеве.

Также российское издание уведомило, что украинские спецслужбы задержали минимум семерых российских граждан, которые находились на танкере. В качестве доказательства был представлен снимок семи мореходных книжек, размещенный в соцсети главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом. В то же время пропагандистское издание "РИА-Новости" со ссылкой на свои источники говорит о 16 задержанных россиянах.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля Служба безопасности Украины задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены украинские моряки.

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