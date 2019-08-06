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Волкер готовится к встрече с "серым кардиналом" Путина: первые подробности

вторник, 06 августа 2019, 16:30
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер запросил у Кремля разрешения на встречу с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым, который выступал переговорщиком от РФ по вопросам конфликта на Донбассе и ситуации в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил директор центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков в комментарии для СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником президента России Владиславом Сурковым", - уточнил он.

Источники издания уточнили, что американский дипломат намерен предложить Суркову провести встречу в конце августа.

При этом со стороны Кремля пока никакого ответа относительно этой инициативы не было.

Как сообщал "Апостроф", в июне стало известно, что помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков останется в должности ответственного за переговоры в "Нормандском формате". Весной появлялась информация, что Сурков якобы отстранен от переговоров, но спикер Путина Песков опроверг ее.

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