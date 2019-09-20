Глава МИД опроверг информацию о конфликте с Нидерландами из-за Цемаха

Нидерланды не будут отказываться от общения с украинской стороной или разрывать каких-либо отношений с Киевом из-за выдачи фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха России в рамках обмена.

Об этом заявил для "Европейской правды" министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он отметил, что Нидерланды действительно призывали Украину не передавать России свидетеля, и были вовремя уведомлены об условиях освобождения украинских военнопленных.

"Мы подробно говорили с голландцами перед выдачей. Я лично говорил с руководством МИД, четко объяснив нашу позицию. Президент поговорил с премьер-министром. Сейчас у нас запланирована встреча в Нью-Йорке. Нидерландам может не нравиться, что они не получили то, что хотели. Но сейчас я уже слышу, что мы с ними не общаемся – а это неправда", – сказал Пристайко.

Пристайко подчеркнул, что голландскую сторону не ограничивали в следственных действиях с задержанным, и при этом они откладывали допросы до судебного заседания.

"Никто не сказал: "Давайте заслушаем его на суде раньше, пока он еще в Украине". Они оставили следующее заседание в планах на март, а теперь обвиняют нас в том, что мы его отдали в рамках обмена на наших ребят. При этом все время до обмена нидерландская следственная группа имела полный доступ к нему", – отметил глава ведомства.

Как сообщал "Апостроф", 11 сентября, после обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ в Нидерландах свидетель по делу МН17 Владимир Цемах был переквалифицирован в подозреваемого в совершении теракта.