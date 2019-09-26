Все очень плохо: в сети показали лицо Зеленского во время встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский во время разговора с главой США Дональдом Трампом иногда находился не в самом лучшем настроении.

Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram канале "Министерство П".

На скриншотах видеозаписи встречи президентов США и Украины можно увидеть, что у Зеленского иногда было достаточно грустное выражение лица.

Авторы коллажа связали это со словами Трампа о том, что Зеленский и Путин должны "решить свою проблему".

"Твое лицо, когда говорят, что ты должен сам решить проблемы с Путиным", – также подписали фото авторы поста.

Напомним, подробнее о визите Зеленского читайте в материале "Апострофа": Зеленский в ООН и встречи с топ-политиками: онлайн трансляция и все детали визита в США.