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Луценко выступил с громкими обвинениями в адрес США: что происходит

среда, 09 октября 2019, 14:40
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Демократическая партия США давила на Национальное антикоррупционное бюро Украины по ряду расследований.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на интервью бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко для Радио НВ.

"Все эти действия отвечают интересу высших руководителей Демократической партии, и они сходились в НАБУ или так называемых активистов, которые окружают НАБУ. С моей точки зрения, и в вопросе украинского вмешательства, и по возможному конфликту интересов сына Байдена с украинской компанией НАБУ сработало в пользу демократов", - отметил Луценко.

Следует напомнить, что сведения о деле "черной бухгалтерии" Партии регионов были обнародованы бывшим депутатом ВРУ Сергеем Лещенко и директором НАБУ Артемом Сытником. В них фигурировала фамилия бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

Также Луценко обратил внимание, что расследование, связанное с деятельностью сына оппонента президента США Дональда Трампа на будущих выборах Хантера Байдена, было "похоронено" в НАБУ с нарушением правил подследственности.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский публично прокомментировал разговор с президентом США Дональдом Трампом, где речь шла в том числе и о расследовании в отношении сына лидера демократов на выборах-2020 в США Хантера Байдена.

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