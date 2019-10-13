Появилось объяснение, почему Россия требует от Украины нового контракта по транзиту газу

Для президента России Владимира Путина принципиально избежать выплаты Украине долгов по решению Стокгольмского арбитража, поэтому он стремится заставить Киев заключить новый контракт по транзиту газа на своих условиях.

Об этом "Апострофу" рассказал директор консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин

По его словам, отказ от решения Стокгольмского арбитража важен не столько для "Газпрома", сколько для самого Путина.

"Москва требует обязательного отказа от решения Стокгольмского арбитража. Для Москвы и для "Газпрома" очень важно, чтобы "Нафтогаз" забыл об этих $2,6 млрд, которые "Газпром" должен заплатить украинской компании за нарушения. Это камень преткновения, через который, скорее, Путин, а не "Газпром", не сможет переступить. С другой стороны, Украина не сможет отказаться, потому что она выиграла дело. Какой ей смысл?", – говорит Корчемкин.

Эксперт отмечает, что прежний газовый контракт 2009-го года никогда не выполнялся, при этом нарушения были со стороны России.

"Единственное, что выполнялось – это тариф, формула оплаты за транзит газа. Все остальные параметры не выполнялись. Самое главное – объем никогда не был выполнен… Если посмотреть квартальные отчеты "Газпрома", то даже там указано, что никаких нарушений в выполнении плана со стороны "Нафтогаза" не было", – отмечает Корчемкин.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу.