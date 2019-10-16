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В Украине оценили вероятность реализации "хорватского сценария" на Донбассе

среда, 16 октября 2019, 12:44
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Военная кампания для возврата оккупированных территорий на Донбассе по "хорватскому сценарию" на данный момент не является реалистичной, поскольку Россия разместила на этих территориях войска специального назначения.

Об этом сообщил посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко в интервью "Апострофу".

Он отметил, что в обществе не поддержат идею прямой военной операции, поскольку понимают, что она неизбежно приведет к огромному количеству жертв. Точно такой же позиции относительно Донбасса придерживается и международная общественность.

"Хорватия получила этот документ после двух огромных военных побед. После этого возник вопрос в обществе, а надо ли нам эти оставшиеся 10% территории освобождать мирным путем? В нашем случае идти на военную интеграцию - абсолютно губительно, потому что за спиной боевиков стоят уже кадровые российские войска. Причем не просто войска, а спецназначения. Поэтому этот вариант большая часть общества отвергает. Мало того, все международное сообщество его осуждает как негуманный и губительный, потому что Россия в военном смысле в 12 раз сильнее, чем Украина, а в 2014 году была сильнее в 40 раз. Поэтому здесь шансы маленькие, а жертвы – крупные", - отметил дипломат.

Он добавил, что люди, которые в публичном пространстве призывают военным путем решить проблему Донбасса – либо не могут здраво оценивать риски, либо провокаторы.

"Поэтому надо сразу отвергать призывы тех, кто ходит на эфиры и говорит: "Мы, украинцы со стержнем, осуществим реинтеграцию как хорваты". Не слушайте их. Если это не провокаторы, то просто люди, которые не до конца понимают, что такое военная реинтеграция, состоявшаяся в Хорватии. На нашей повестке дня стоит мирная реинтеграция", - добавил Левченко.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что без дипломатического процесса мирного урегулирования на Донбассе, в том числе согласования "формулы Штайнмайера", украинцам бы пришлось отчислять на оборону страны деньги из своих зарплат и пенсий.

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