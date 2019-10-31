В НАТО выделили крупную военную помощь Украине

В НАТО приняли решение предоставить Украине более 40 миллионов евро для модернизации боевого командования, кибербезопасности и медицинской реабилитации.

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев, передает сайт президента Украины.

Он отметил, что помощь стране недавно была пересмотрена, и будет предоставлена через трастовые фонды.

"Мы пересмотрели комплексный пакет помощи для Украины. Через трастовые фонды союзники по НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины в таких сферах, как боевое командование и контроль, кибероборона, медицинская реабилитация. Это дает реальные результаты", - отметил генсек.

Также, по его словам, союзники по НАТО будут продолжать привлекать украинских военных к учениям, а советники альянса – способствовать в проведении реформ.

Столтенберг подчеркнул, что в альянсе есть идея скоординировать помощь, оказываемую Украине, и эта инициатива будет обсуждаться на саммите в Вашингтоне.

"Сейчас мы хотим все это свести воедино. Мы можем тогда оказать поддержку, чтобы разработать целостный и единый, скоординированный подход. И, в частности, когда мы будем собираться в Вашингтоне, мы хотим еще раз подчеркнуть, насколько важны для вас эти военно-морские учения и наша политическая поддержка, наши практические действия", - отметил генсек НАТО.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ходе своего визита в Киев генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил на заседании Верховной Рады Украины