Подозрения и ненависть: в США раскрыли резонансные данные об отношении Трампа к Украине

Президент США Дональд Трамп, по словам сотрудников его администрации, испытывал "необузданную ненависть" по отношению к Украине с самого начала его президентского срока.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The Washington Post.

"Мы никогда не могли этого понять", – сообщил источник издания, заметив, что Трамп подозревал руководство Украины в поддержке кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании 2016 года.

"Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборном штабе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу). Он просто ненавидел Украину", - добавил источник газеты.

По информации WP, в конце 2017 года помощники Трампа пытались уговорить его предоставить Киеву противотанковые комплексы Javelin, однако он до последнего сопротивлялся этому предложению.

"Он продолжал говорить о том, что не стоит злить Россию и какая Украина плохая страна", - цитирует газета свой источник. Однако в декабре 2017 года президент одобрил продажу вооружений.

Как ранее сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме.