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Трамп в новогоднюю ночь выдвинул Европе обвинения из-за Украины

среда, 01 января 2020, 22:25
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Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов перед новогодней вечеринкой, заявил, что Франция, Германия, а также НАТО в целом должны выделять больше денег Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Голос Америки".

Трамп, говоря об Украине, напрямую обратился к лидерам европейских стран.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине - ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", – заявил он.

По мнению президента США, Франция и Германия должны вкладывать больше денег в бюджет НАТО, а также выделять помощь для Украины.

Кроме того, Трамп похвалил президента Украины Владимира Зеленского, рассказывая о скандальном телефонном разговоре с ним в июле.

"Это был идеальный, абсолютно адекватный разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Думаю, он очень хорошо справляется. В значительной степени, почему его избрали президентом, это из-за коррупции. У них очень большая коррупция", – отметил Трамп.

Как ранее сообщал "Апостроф", импичмент президента США Дональда Трампа высмеяли в сети фотожабой с участием главного героя популярного рождественского фильма "Один дома 2".

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