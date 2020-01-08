Путин внезапно обратился к Зеленскому из-за крушения самолета МАУ в Иране

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которой выразил соболезнования из-за катастрофы украинского самолета "Боинг" компании МАУ в Иране.

Об этом сообщается на канале российских журналистов, приближенных к Кремлю, "RIA Kremlinpool".

Так в тексте своего обращения, по словам российских источников, Путин выразил слова сочувствия близким погибших.

"Путин в телеграмме Зеленскому выразил соболезнования из-за крушения украинского самолета под Тегераном и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших", - сообщили на канале.

Также еще одно послание было направлено от главы Кремля президенту Ирана Хассану Роухани.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, желают им стойкости и мужества", - говорится в письме Путина иранскому лидеру.

Как сообщал "Апостроф", ранее авиаторы обнаружили признаки воздушной атаки на фото с места крушения украинского самолета в Иране.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать расследование катастрофы самолета МАУ в Иране.