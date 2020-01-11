Страна абсурда: в России отличились диким заявлением после признания Ирана в сбитии самолета МАУ

В Госдуме РФ заявили, что осуждают Иран за удар по украинскому гражданскому самолету, но считают, что его "спровоцировали США".

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин, передают российские СМИ в Telegram.

"Конечно, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана... Но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединённые Штаты Америки", - сказал российский политик.

Также депутат Госдумы высказал свое мнение о признании Ирана в сбитии самолета из-за ошибки.

"То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвёл неправильно… Он не стал закрывать, а признал публично - я бы акцентировал внимание на данном факте", - сказал Швыткин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Иране заявили, что ракета ПВО страны "земля-воздух" из-за "ошибки человека" сбила самолет МАУ в Тегеране утром 8 января.

Позже президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал признание Ирана в сбивании украинского самолета.