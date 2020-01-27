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В России сделали интересное заявление о контактах Зеленского с Путиным

понедельник, 27 января 2020, 11:53
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В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин установил "эффективный контакт" со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом заявил в ходе телепрограммы "Москва. Кремль. Путин" на российском телевидении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, некоторые "последние события" подтверждают, что общение президентов повлекло за собой положительный эффект.

"Между двумя президентами собственно уже установлен рабочий контакт, весьма эффективный, как показали последние события", - заявил спикер.

Песков указал, что сенсации в такого рода коммуникации глав государств, пребывающих в состоянии военного конфликта, нет и быть не может.

"Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил он.

Также представитель российского президента уточнил, что организовать встречу между Путиным и Зеленским в Израиле не удалось, поскольку в рамках такого многостороннего мероприятия это "к сожалению, физически невозможно".

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что у него есть как минимум две темы для ближайших переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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