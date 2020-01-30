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"Битва" с коррупцией и российский вопрос: зачем Помпео едет в Киев и о чем будет говорить

четверг, 30 января 2020, 10:28
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Фото: ria.ru

В четверг, 30 января, госсекретарь США Майк Помпео прибудет с официальным визитом в Киев в рамках запланированной поездки в пять стран - Украину, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

По его словам, он планирует обсудить с президентом Владимиром Зеленским европейскую безопасность, но, вероятно, российский вопрос без внимания не останется. Также Помпео примет участие в церемонии возложения венков на Михайловской площади, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с лидерами религиозного, гражданского общества и деловых кругов.

Стоит отметить, что визит госсекретаря США планировался на 3 января этого года, однако он был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке после ликвидации иранского влиятельного генерала американскими вооруженными силами.

Визит Помпео в Украину вызывает особый интерес, поскольку он первый член правительства Дональда Трампа, который появится в Киеве после телефонного скандала с украинским лидером Владимиром Зеленским, связанного с якобы давлением США и требованием возобновить расследование в отношении украинской компании Burisma, где работал сын политического оппонента Трампа Джо Байдена

Более того, недавно стало известно, что Майк Помпео якобы поругался с журналисткой Национального общественного радио (NPR) из-за вопросов об Украине. Госсекретарь США отказался отвечать на вопрос журналистки Луиз Келли о бывшем после США в Украине Мари Йованович, а после якобы пригласил ее в личный кабинет, где несколько минут кричал на нее. По словам журналистки, глава Госдепа остался недоволен тем, что его спрашивали об Украине. Сам Помпео обвинил ее во лжи.

Вскоре он заверил, что Украина важна для американцев. Помпео сказал: "Конечно, американскому народу небезразличен народ Украины".

После визита в Киев Помпео отправится в Беларусь, далее - Казахстан. Свой визит он закончит 3 февраля в Узбекистане, где примет участие во встрече глав правительств пяти стран Центральной Азии.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский звонил госсекретарю США Майку Помпео и обсуждал с ним информацию о сбитом самолете МАУ в Иране.

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