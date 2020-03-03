"Украинской недели" не будет: в Европарламенте пошли на резкий шаг, названа причина

Европейский парламент принял решение перенести на неопределенный срок запланированную "Украинскую неделю" в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте представительства Украины при ЕС.

"Запланированная на 3-5 марта "Украинская неделя" в Европейском парламенте переносится на неопределенный срок в связи с ограничениями Европарламента о проведении массовых мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - отметили в представительстве.

Как только ограничения будут отменены, украинское представительство будет обрабатывать новые возможности для проведения запланированных мероприятий.

Во время "Украинской недели" в Европарламенте планировались дискуссия с участием ведущих европейских политиков, украинских чиновников, дипломатов, ученых и общественных активистов.

Стоит отметить, что Европарламент на своем сайте сообщил об отмене целого ряда мероприятий. В частности, слушаний в комитетах, визитов делегаций, личных визитов к членам парламента и сотрудников, семинаров, культурных мероприятий и выставок.

Доступ в здание Европейского парламента запрещен лицам, посетившим в течение последних 14 дней районы распространения коронавируса, а также тем, кто контактировал с зараженными лицами.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 3 марта, количество зараженных COVID-19 составило 90 182 человека, скончались от заболевания 3 177 пациентов, побороли болезнь более 48 тысяч людей.

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