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Страна победившей глупости: в Украине спрогнозировали действия России в 2019 году

понедельник, 07 января 2019, 12:05

В 2019 году Россия будет продолжать оказывать давление на Украину.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал рассказал военный эксперт Алексей Арестович.

На вопрос - "Россия в начале года и в конце - это одна и та же страна?" - эксперт рассказал о ее проблемах и глупости российской власти.

"Нет, в России летом что-то щелкнуло, и там окончательно победила глупость. Они пять, десять или семнадцать лет, смотря как считать, обдуривали сами себя и наконец-то обдурили. То, что они делают, крайний пример с Венесуэлой - дали 16 миллиардов кредита, имея свои проблемы. Вся вот эта ситуация с отравлениями и всем остальным показывает, что глупость победила на всех этапах, на всех уровнях", - поделился мнением Арестович.
Кроме этого эксперт рассказал о действия России по отношению к Украине а 2019 году. Также он отметил, что следует ожидать украинцам от РФ.
"Давления ожидать. Россия будет продолжать есть нас по кускам, пытаться по крайней мере. Она будет решать свои задачи. Они же там тоже не великого ума, в России точно такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Наша глупость видна, потому что мы не можем, а их видна, потому что, когда они могут, то они делают такое, что уму не постижимо. Вот сейчас будут решать проблему Азова максимально топорным образом. Вся Россия проявилась в этой ситуации с нашими кораблями: сначала таранишь буксир кораблем, менее прочным в тридцать раз, чем буксир, потом едва не тонешь, и заканчивая стрельбой в территориальных водах. То есть это такой апофеоз глупости, причем на всех уровнях. Даже пресловутый Стрелков в тот же день написал, что на душе скребут кошки, мол, дорого нам это все обойдется. Вот это и есть качество принятия решений в России. Но это не означает, что они будут проигрывать постоянно, просто они будут как-то планировать съесть, пытаться лезть как-то чрезвычайно глупо и криво, но крови у нас от этого меньше не станет, ровно так же, как и проблем", - заявил военный эксперт Алексей Арестович.
Подробней читайте в материале "Апострофа" - "В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович".

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