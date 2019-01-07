Страна победившей глупости: в Украине спрогнозировали действия России в 2019 году

"Давления ожидать. Россия будет продолжать есть нас по кускам, пытаться по крайней мере. Она будет решать свои задачи. Они же там тоже не великого ума, в России точно такие же кадровые проблемы, как и у нас, только их глупость видна еще больше. Наша глупость видна, потому что мы не можем, а их видна, потому что, когда они могут, то они делают такое, что уму не постижимо. Вот сейчас будут решать проблему Азова максимально топорным образом. Вся Россия проявилась в этой ситуации с нашими кораблями: сначала таранишь буксир кораблем, менее прочным в тридцать раз, чем буксир, потом едва не тонешь, и заканчивая стрельбой в территориальных водах. То есть это такой апофеоз глупости, причем на всех уровнях. Даже пресловутый Стрелков в тот же день написал, что на душе скребут кошки, мол, дорого нам это все обойдется. Вот это и есть качество принятия решений в России. Но это не означает, что они будут проигрывать постоянно, просто они будут как-то планировать съесть, пытаться лезть как-то чрезвычайно глупо и криво, но крови у нас от этого меньше не станет, ровно так же, как и проблем", - заявил военный эксперт Алексей Арестович.