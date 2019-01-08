Украина жестко ответила на скандальное заявление экс-президента Чехии о "провокациях"

Украина на сегодняшний день является главным фактором, могущим спровоцировать ухудшение международной ситуации.

Об этом сообщает издание "Главред", ссылаясь на слова бывшего президента Чехии Вацлава Клауса.

По словам Клауса, политические элиты Запада якобы подстрекают Киев к провокациям в отношении РФ, которая пока на них "не поддается".

"Это счастье. Этот котел мог бы (в противном случае) взорваться", - отметил экс-президент.

На такое заявление ответил посол Украины в Чехии Евгений Перебыйнис. Он проводя аналогии между заявлением Клауса и событиями перед началом Второй мировой воны, обратился к нему с вопросом: "Означает ли его заявление об Украине его согласие с теми, кто считал, что в 1938 году Чехословакия спровоцировала "осторожного и здравомыслящего" Гитлера?".

Как отмечает Radio Praha, слова Перебыйниса приветствовали чешские политики евродепутат Яромира Штетина и экс-председатель фракции партии ТОР 09 Мирослав Калоусек.

Напомним, Вацлав Клаус занимал пост главы Чехии с 2003 года по 2013 год.

Как сообщал "Апостроф", чешский дипломат Карел Шварценберг рассказал об отношениях ЕС и России.