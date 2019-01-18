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Новинский сделал заявление по поводу принятия Радой закона о церкви

пятница, 18 января 2019, 13:47

Народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский прокомментировал принятие Радой 17 января закона о переходе религиозных общин в ПЦУ.

"Вчера, с грубейшими нарушениями закона о Регламенте и с помощью массового «кнопкодавства», Верховная Рада проголосовала за так называемый «антицерковный» закон №4128-д, дискриминирующий и нарушающий права большинства конфессий и религиозных организаций Украины и в первую очередь единственной канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием", - сказал нардеп в эфире телеканала "Украина".

По его мнению, этот законопроект писался под диктовку из администрации президента.

"Единственная причина его появления – это в угоду президентской избирательной кампании, под давлением правоохранителей и местных властей обеспечить массовый переход приходов канонической Украинской Православной Церкви в искусственно созданную ПЦУ.

Мы с коллегами по фракции Оппозиционного Блока зарегистрировали постановление об отмене результатов голосования за этот законопроект и требуем от председательствующего переголосовать его с соблюдением законных процедур. Также мы подготовили соответствующее представление в Конституционный Суд о нарушении Конституции во время голосования законопроекта 4128-д и законопроекта 5309 о, фактически, насильственном переименовании УПЦ", - заявил Новинский.

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