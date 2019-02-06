РУС. | УКР.

среда, 6 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

6 февраля

19:39
Куму Путина могут объявить о подозрении: озвучены условия
19:34
Увольнение Аласании: в НОТУ рассказали, как не допустить кризиса ''Суспильного''
19:25
​В Украине запустили монетизацию субсидий: что это значит
19:17
Оккупанты устроили токсичное ЧП в Крыму: появились новые подробности
18:57
Тимошенко рассказала, что может обеспечить стремительный рост экономики
18:55
Британский боксер сделал громкое заявление о возвращении Кличко в ринг
18:48
Украинские военные провели важные учения на Азовском море: опубликованы фото и видео
18:36
Порошенко запустил монетизацию субсидий в Украине
18:19
Водитель сбежал: в Одессе произошло смертельное ДТП
18:16
В НБУ объяснили падение курса доллара: названа причина
17:58
В Харькове нашли мертвой студентку-иностранку: что известно
17:53
"Динамо" опозорилось в матче против скромного американского клуба: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко рассказала, что может обеспечить стремительный рост экономики

среда, 06 февраля 2019, 18:57

Развитие отечественного горно-металлургического комплекса должно базироваться на расширении внутреннего рынка, доступных кредитах и общем росте уровня доходов украинский.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время встречи с рабочими Никопольского ферросплавного завода и ветеранскими общественными организациями.

Как отметила лидер "Батькивщины", на горно-металлургическом комплексе держится значительная часть отечественной экономики, но для того, чтобы реализовать колоссальный потенциал развития, который имеет эта отрасль, нужно расширять внутренний рынок для продукции отечественных металлургических заводов.

Украина не должна зависеть исключительно от экспорта сырья и металлопроката.

"Если мы начнем мощно развивать строительство, мы можем строить сильные инфраструктурные проекты. И это даст возможность создать внутренний рынок для продукции металлургических заводов. Мы построим рынок сбыта в Украине и он будет лучшим, чем в мире, где мы торгуем с маленькой маржой", - сказала она.

Для модернизации отрасли нужны также кредитные ресурсы - под 3%, как в мире, а не под 20%, как сегодня в Украине.

"Нам нужно поощрять приток капитала, который даст возможность строить эффективную экономику, и как следствие, получать успешную работу, доходы, нормальные зарплаты", - подчеркнула Юлия Тимошенко.

По ее словам, крайне важно сегодня и поднимать доходы людей, без этого удерживать работников на отечественных заводах будет сложно.

Лидер "Батькивщины" также напомнила, что во времена ее премьерства (2009 год), когда вспыхнула мировой финансовый кризис и внешние рынки начала закрываться, она вместе с представителями горно-металлургических комбинатов выработала общую стратегию действий, которая не дала в то тяжелое время остановить развитие отрасли.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пиар или борьба с коррупцией: кому выгодна отставка Супрун

​Госрезерв - это большая кладовка государства - и.о. главы госагентства Котов

Войны олигархов: как в них используют нардепов

Убить монстра: как из-за Насирова Украина осталась без фискалов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: