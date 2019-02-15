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Власть говорит о достижениях, но больше половины страны не могут честно выжить на свою пенсию - Рабинович

пятница, 15 февраля 2019, 12:25

Нынешняя власть довела Украину до того, что люди не могут честно прожить на пенсию, но рассказывает, что все в стране хорошо.

Об этом в эфире программы "Кто кому Рабинович" сообщает народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

"Практически большая часть страны сидит на продуктовых карточках. Ведь субсидия, по большому счету, это продуктовая карточка. Больше половины страны в XXI веке, в "развивающейся", "сильной" экономике, не в состоянии честно прожить, работая или получая пенсию. Вы довели людей до плачевного состояния, когда они идут с протянутой рукой получать вот эту вот подачку в виде ваших субсидий, чтобы прожить еще месяц. И это вы считаете нормальным? И еще так уверенно рассказываете, как хорошо все у нас будет", - отметил парламентарий.

По его словам, субсидии, которые нынешняя власть готовится выдавать наличными, - это лишь подачки. Правительство должно заниматься поднятием уровня жизни украинцев, чтобы в субсидиях не было никакой необходимости.

"Люди, нам нужно включать голову. Власть нас обокрала полностью, а соизволила выдавать вам копейки из ваших же украденных денег! Нужно идти на выборы и менять власть. Только тогда не будет необходимости в субсидиях. Людям будет хватать пенсий, зарплат, будут снижены налоги, можно будет нормально жить!" - заявил глава партии "Оппозиционная платформа - За життя".

Он также предложил отменить оплату коммунальных платежей для пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Как добавил депутат, он уже подал соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную Раду.

"Сегодня в условиях того кошмара, который творится в стране, мы должны снять коммунальные платежи с пенсионеров и малообеспеченных слоев населения. Потому что это нечестно и несправедливо по отношению к ним. Власть не умеет управлять, власть ворует, а люди должны платить! Провластные чиновники до того тупые, что не в состоянии снизить тарифы, а люди должны платить. Власть не слышит, что сегодня можно спокойно вернуть газ, который добывается в Украине, и тем самым снизить тарифы в два раза. Государство вообще не думает о своих гражданах! Мы не имеем права оставлять людей один на один с этими каждодневными проблемами", – подытожил Вадим Рабинович.

Как сообщал "Апостроф", нардеп Вадим Рабинович заявил о необходимости сменить сменить всех менеджеров, которые не умеют выполнять свою работу, и заменить их профессионалами, чтобы вывести Украину из кризиса и восстановить экономику.

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