Тимошенко требует расследовать причастность ГПУ и СБУ к коррупции в обороне

Юлия Тимошенко требует детально расследовать новые факты коррупции высшего руководства государства и силовых структур на войне.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила с трибуны Верховной Рады.

«Из расследования журналистов стали известны дополнительные данные о том, что руководство ГПУ и СБУ было полностью вовлечено в махинации, им платили взятки и откаты. И два силовых органа - СБУ и ГПУ - были в доле и в деле. Это - шоковая информация. И сегодня она замалчивается Верховной Радой Украины», - возмущенно сказала она.

По словам Тимошенко, парламент должен немедленно создать временную следственную комиссию, которая установит всех причастных к «откатам и отмываниям «черных» денег бюджета оборонной отрасли».

«Многомиллионные сделки по поставке некачественных и непригодных для использования запасных частей из страны-агрессора контрабандой по завышенным ценам - и это все продавалось нашей армии в 2-4 раза выше, чем стоимость новых деталей. А потом через завод «Ленинская кузница», принадлежащий Порошенко, деньги отмывались и распределялись между коррупционным окружением президента», - отметила глава партии.

Как известно, проект «Наши деньги» с Денисом БИГУС опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, в котором утверждается, что украинские правоохранительные органы годами покрывали махинации группы Жукова-Гладковского, закрывали уголовные дела или «спускали на тормозах» расследование.

«Налоговая, Нацполиция, СБУ, прокуратура, НАБУ ... Все они начинали, но хоронили или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое - эти расследования «скисали» не бесплатно», - говорится в расследовании.