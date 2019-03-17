В Украине на примере Чечни объяснили, почему скандал вокруг Минобороны – пустышка

В Украине на примере войны в Чечне рассказали, почему скандал с хищениями в ВСУ - не более чем пустышка.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

"Здесь надо разбираться в конкретной ситуации. Но я помню еще по Чечне, что каждая пуля, выпущенная в русского солдата, была перед тем куплена у российского прапорщика. Очень обидно, что, видимо, некоторые детали мы действительно были вынуждены покупать в Московии, но могли ли мы обойтись без этого, я не знаю. Возможно, это можно было купить у китайцев, да и, в конце концов, Украина - достаточно развитая страна, и пару подшипников могли бы и сами сделать. Относительно крупных переплат, то во всем мире в оружейном бизнесе - куча посредников, и все страны, даже наиболее развитые, вынуждены переплачивать, когда делают закупки для своей армии. Но это не значит, что этих людей не нужно расстрелять", - объяснил он.

По его словам, скандал в Оборонпроме пойдет Украине по пользу.

"Хорошо, что возник этот скандал, ведь мы точно знаем, что есть коррупция в оборонпроме и, к сожалению, Вооруженных силах, и любой скандал такого рода нам сейчас полезен. Даже если эти конкретные люди не виноваты, или если все было сделано корректно, пусть они пострадают, значит, за виновных", - добавляет писатель.

Подробнее о том, возможен ли в Украине третий Майдан, читайте в материале "Апострофа": Я не боюсь Зеленского, я боюсь его избирателей - Дмитрий Корчинский.