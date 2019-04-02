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Коррупция в Минобороны: в Генпрокуратуре раскрыли скандальные детали о подозреваемых

вторник, 02 апреля 2019, 19:52

Руководство ООО "Оптимумспецдеталь" специально занижало суммы налоговых отчислений в государственный бюджет при поставке запчастей и комплектующих на государственные предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

На основании официальных выводов Государственной фискальной службы Украины следствием установлено, что должностными лицами ООО "Оптимумспецдеталь" была не выплачена в бюджет сумма в размере 26 600 000 гривен.

"В настоящее время фактическим владельцам указанного предприятия Р. (Андрей Рогоза - ред.) и Ж. (Виталий Жуков - ред.) сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление вероятных соучастников совершенного преступления", - говорится в сообщении.

Отмечают, что поскольку подозреваемыми Р. и Ж. в установленном законодательством порядке ущерб, нанесенный государственному бюджету, погашен в полном объеме до окончания досудебного расследования, учитывая требований и положений ст 176 - 178 УПК Украины меры в отношении них не избирались в связи с отсутствием рисков, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Как сообщал "Апостроф", 4 марта, НАБУ задержало нескольких чиновников, связанных с хищениями в Минобороны.

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