В "Народном фронте" рассказали о главных преобразованиях в Украине за пять лет

За предыдущие пять лет Украина ощутила положительные и небывалые преобразования - значительная часть этих достижений была инициирована и реализована правительствами Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана и фракция "Народный фронт" в Верховной Раде активно поддерживала все реформы.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак во время выступления с парламентской трибуны.

"Безвиз, энергетическая независимость, защита украинского языка, противодействие российской пропаганде, санкции против России, макроэкономическая и финансовая стабильность, приоритетное финансирование украинской армии, реформа образования и МВД. Это те результаты, которыми всегда будет гордиться "Народный фронт", - подчеркнул Бурбак.

Он отметил, что в воскресенье, 21 апреля Украина выбрала нового президента: выборы прошли демократично, и новый президент должен четко придерживаться Конституции Украины.

"Сфера ответственности президента четко прописана в Конституции - безопасность, армия, защита прав и свобод, внешняя политика. И президент обязан соблюдать Основной закон, где теперь четко указано, что Украина идет в НАТО и Европейский Союз. Такова воля украинского народа", - заявил руководитель парламентской фракции.

"Ключевая задача новоизбранного Президента - возвращение оккупированных территорий и защита Украины от российской вооруженной агрессии. Подчеркиваю, что "Народный фронт" не допустит сомнительных сценариев и опасных договоренностей с врагом Украины. "Народный фронт" будет стоять на страже от любых попыток реванша и капитуляции. Мы при любых обстоятельствах защитим все достижения Украины, которые дались украинскому народу ценой пота и крови", - заявил Максим Бурбак.

Народный депутат подчеркнул, что президент, правительство и парламент должны работать сообща.

"Ожидаем услышать от нового президента о запланированных шагах в первые 100 дней, в первый год и на весь срок. Теперь Украина как никогда нуждается в честности и реализме", - подчеркнул Максим Бурбак.

Руководитель фракции НФ также отметил, что в результате парламентских выборов, которые состоятся осенью, будет определен дальнейший путь Украины.

"От этих выборов будет зависеть, каким будет новое парламентское большинство, каким будет новое правительство, и продолжим ли мы путь в НАТО и ЕС, будем ли мы и дальше укреплять свое государство", - резюмировал руководитель фракции "Народный фронт".