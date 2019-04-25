Из ГПУ уволился замгенпрокурора, обвиняемый в связях с людьми Януковича

Заместитель главы Генеральной прокуратуры Евгений Енин спустя почти три года работы в ГПУ подал в отставку.

Эту информацию сам сотрудник прокуратуры сообщил для "Громадське".

Отмечается, что Енин был назначен на свой пост летом 2016 года.

В июне 2018-го журналисты обнародовали материал-расследование, согласно которому заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская встречались с бывшим министром энергетики времен Януковича Эдуардом Ставицким.

Журналисты допускали, что у сотрудников ГПУ есть договоренность с бывшим чиновником относительно хода отдельных расследований по коррупционной деятельности режима Януковича и лично Ставицкого. Самого экс-министра прокуроры обвиняли в злоупотреблениях в процессе отчуждения земли.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта Генпрокуратура завершила уголовное расследование по делу бизнес-партнера Януковича - олигарха Сергея Курченко, и вручила подозрение ряду лиц.